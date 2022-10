Superteuer: Laura Müller und Wendler kaufen Weihnachtsdeko

Michael Wendler (50) und Laura Müller (22) gehen mit ihrem Geld gewohnt großzügig um! Der Schlagersänger und seine Frau sind dafür bekannt, in ihrer Wahlheimat Florida im Luxus zu schwelgen: Beispielsweise macht der "Egal"-Interpret der ehemaligen Let's Dance-Kandidatin nur allzu gerne teure Geschenke – und das, obwohl es immer wieder Schlagzeilen über die schlechte finanzielle Lage des Musikers gibt. Jetzt kauften Laura und der Wendler bereits Dekoration für Weihnachten – und auch dafür gaben sie eine hohe Summe aus!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte Laura jetzt einen Clip, in dem sie sich gemeinsam mit ihrem Mann Michael in einem Laden für Weihnachtsdekoration zeigt. Letztendlich entscheiden sie sich für einen singenden XL-Weihnachtsmann, einen großen Nussknacker, ein riesiges Rentier und einen künstlichen Weihnachtsbaum – laut den Preisschildern kostete sie der Einkauf umgerechnet circa 1.000 Euro.

Auch in den vergangenen Jahren scheute der Wendler keine Kosten und Mühen, damit seine Laura in Weihnachtsstimmung kommt! Der Sänger beschenkte seine Frau nämlich schon zweimal mit einem Adventskalender der Extraklasse: Er verpackte jeweils 24 Luxusgeschenke in Kartons. Ob er Laura auch in diesem Jahr wieder einen Kalender zusammenstellt, ist noch nicht bekannt.

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller im Februar 2021

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller, Weihnachten 2020

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und seine Frau Laura Müller im August 2022

