Laura Müller (20) vergrößert ihr Fashion-Sortiment! Seit dem 1. Dezember wartet nicht nur die Frau von Schlagerstar Michael Wendler (48) ganz gespannt, was sich hinter den Türchen ihres Adventskalenders verbirgt – auch ihre Fans fiebern mit, welche Geschenke ihres Liebsten die Influencerin erwarten. Der Sänger versorgt sie täglich mit Designerstücken der Luxusklasse. Schon vor einigen Tagen freute sich die Brünette über einen 480-Euro-Gürtel von Louis Vuitton. Jetzt packt sie erneut ein sündhaft teures Produkt der Marke aus.

An Tag 18 zieht die 20-Jährige einen dunkelbraunen Gürtel mit den goldenen Initialen des französischen Luxuswaren-Unternehmens aus der Geschenkverpackung. Mit 420 Euro Originalpreis ist der zwar ein ganzes Stück günstiger als das beige-karierte Accessoire aus Türchen acht, Laura scheint sich aber genauso sehr darüber zu freuen. "Vielen Dank mein Schatz, der Gürtel ist wahnsinnig schön", schreibt die Wahlamerikanerin in ihrer Instagram-Story, in der sie ihren neuen Besitz stolz präsentiert.

Ob es sich bei dem Produkt aber wirklich um ein Original handelt? Bei vielen anderen Geschenken hatten die Fans da nämlich so ihre Zweifel. Immer wieder entdeckten aufmerksame User Hinweise darauf, dass der Advents-Countdown sich gar nicht so kostspielig gestaltet wie angenommen. Auch der Inhalt des heutigen Türchens könnte möglicherweise nicht ganz dem Ursprungspreis entsprechen. Denn auf mehreren Outletseiten im Netz wird das Teil aktuell für rund 90 Euro weniger angeboten.

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura an ihrem Hochzeitstag im Juni 2020

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, Influencerin

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller

