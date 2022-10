Von wem handelt Taylor Swifts neuer Song "Vigilante Shit"?

Gegen wen schießt Taylor Swift (32) dieses Mal? Die Sängerin ist bekannt dafür, vergangene Beziehungen oder auch Fehden in ihren Liedtexten zu thematisieren und sich aus ihren eigenen Lebenssituationen Inspiration zu holen. Der Song "Vigilante Shit" ist der einzige Titel auf ihrem neuen Album "Midnights", den sie ganz allein geschrieben hat. Die Fans spekulieren bereits, welches prominente Paar Taylor dieses Mal als Vorlage gedient haben könnte.

Hoch im Rennen bei den Fans auf Twitter sind zum einen Kim Kardashian (42) und Kanye West (45). Denn in "Vigilante Shit" geht es um eine Trennung, bei der die Frau "das Haus bekommt, die Kinder bekommt und den Stolz bekommt" und "Sie sieht so hübsch aus beim Fahren deines Benz". All diese Dinge treffen auf Kanyes Ex-Frau zu. Noch dazu hatte Taylor in der Vergangenheit öffentliche Auseinandersetzungen mit dem Rapper, wozu auch die Passagen passen würden, in denen die Erzählerin von ihrer eigenen Rache und Schadenfreude singt.

Kanye West ist jedoch nicht der Einzige, der mit Taylor aneinandergeraten ist und kürzlich eine Trennung durchmachte. Andere Twitter-User sind sich sicher, dass der Song von Scooter Braun (41) und seiner Ex Yael Cohen Braun handelt. Der Künstlermanager hat sich nämlich einst ohne das Einverständnis der Blondine die Rechte an ihren ersten sechs Alben gesichert. Die Singer-Songwriterin hätte also auch bei ihm allen Grund, in ihrem neuen Song gegen ihn zu schießen.

Getty Images Taylor Swift im September 2022 in Toronto

Getty Images Taylor Swift und Kanye West bei den Grammys in L.A. im Februar 2015

Getty Images Yael Cohen und ihr Ex-Mann Scooter Braun bei einer Veranstaltung 2019

