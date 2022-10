Verdächtiger Ring: Sind Max George und Maisie etwa verlobt?

Wollen Max George (34) und Maisie Smith (21) etwa den nächsten Schritt wagen? Wochenlang wurde im Sommer darüber spekuliert, ob der The Wanted-Star mit der Schauspielerin anbandelt. Im September bestätigte der Sänger dann: Er ist mit der "EastEnders"-Darstellerin liiert! Nun scheint es, als hätte sich das Paar sogar verlobt: Die Fans von Max und Maisie entdeckten einen verdächtigen Ring an ihrem Finger!

Der neuste Instagram-Post der 21-Jährigen heizte jetzt die Gerüchteküche an. Die Strictly Come Dancing-Bekanntheit veröffentlichte zwei Schnappschüsse von sich und ihrem Liebsten aus dem Urlaub. Dabei fiel der Blick ihrer Follower vor allem auf ihre Hand: Maisie trägt auf den Fotos einen dicken Klunker. "Ist das ein Verlobungsring?", freute sich direkt ein Bewunderer des Paares. "Ist das etwa ein Ring an deinem Finger?", fragten weitere Fans des TV-Stars.

Erst vor wenigen Tagen hatte Maisie den Anschein erweckt, als habe sie sich von Max getrennt. Auf TikTok veröffentlichte die Britin mehrere Clips, in denen sie bitterlich weint. "Du hast mich nicht verdient. Überhaupt nicht", kommentierte sie die Videos. Kurz darauf teilte der 34-Jährige jedoch ein Kuss-Foto von sich und seiner Freundin in seiner Instagram-Story.

Max George und Maisie Smith, Oktober 2022

Max George und Maisie Smith im September 2022

Max George und Maisie Smith

