Vogel-Kollision: Horror-Trip für Königsgemahlin Camilla

Die Reise von Königsgemahlin Camilla (75) hatte kein schönes Ende! Trotz ihrer großen Flugangst reiste die Frau von König Charles III. (73) nach Indien und landete am vergangenen Donnerstag am internationalen Flughafen von Kempegowda. Der Grund ihrer Privatreise war ein Besuch in einem Gesundheits- und Wellness-Zentrum, welches die beiden Royals seit 2019 regelmäßig besuchen. Bei ihrer Rückreise nach London kollidierte ihr Flugzeug jetzt mit einem Vogel!

Besonders bei dieser Reise hatte Camilla jeden Grund zur Sorge! Wie Daily Mail jetzt berichtete, kollidierte Camillas Boeing 777 der British Airways während des Rückfluges nach London mit einem Vogel. Ein Foto der Maschine nach der Landung zeigt eine massive Delle in der Bugspitze. Obwohl der Schaden eher dramatisch aussieht, landete die Königsgemahlin ohne weitere Probleme sicher am Flughafen Heathrow in England.

Mehrfach musste Camilla königliche Reisen ins Ausland absagen. Grund dafür war ihre öffentlich bestätigte Flugangst. Sie soll während eines Auslandsbesuchs sogar verängstigt auf den Stufen eines winzigen Privatjets gesessen haben und sich geweigert haben, einzusteigen. So sah man die Königsgemahlin bereits öfters bei dem Start eines Fluges die Hand von ihrem Mann Charles halten.

Getty Images Camilla und Prinz Charles bei ihrem Besuch in Indien, 2018

Getty Images Queen Consort Camilla im September 2022

Getty Images König Charles und Camilla, 2022

