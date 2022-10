So teuer ist Königsgemahlin Camillas Wellnessaufenthalt

Königsgemahlin Camilla (75) lässt sich ihren Wellnessurlaub einiges kosten! Nach der stressigen Zeit im Zusammenhang mit dem Tod ihrer Schwiegermutter Queen Elizabeth II. (✝96) gönnt sie sich aktuell eine Auszeit in einem ganzheitlichen Gesundheitszentrum in Indien. Auf den zehntägigen Aufenthalt inklusive Yoga und anderen naturheilkundlichen Behandlungen begleiten sie einige Freunde. Und der Preis für dieses exklusive Zentrum ist nicht ohne...

Wie Hello! berichtet, kostet eine Woche Wellness dort rund 3.300 Euro. Aber Camilla war ja schon oft auf Verjüngungskur: Zum ersten Mal besuchte sie das Resort schon im Jahr 2010, inzwischen war sie bereits achtmal dort. Sogar ihren Ehemann König Charles III. (73) konnte die Britin von einem Aufenthalt in dem indischen Zentrum überzeugen: Er reiste 2019 zu seinem 71. Geburtstag mit seiner Frau dorthin.

Diesmal ist der neue britische Monarch jedoch nicht dabei, sondern hält in England die Stellung. Seine Frau soll im Urlaub auch wirklich entspannen und sich keinerlei Pflichten widmen müssen. "Es gab strikte Anweisungen, ihre Reise nicht öffentlich zu machen, da es sich um einen privaten Besuch handelt", berichtete The Times of India.

Anzeige

Getty Images Prinz Charles und seine Frau Camilla bei der Klimakonferenz 2021

Anzeige

Getty Images Herzogin Camilla im Juli 2022

Anzeige

Getty Images Camilla und Prinz Charles bei ihrem Besuch in Indien, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de