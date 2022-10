Neue Liebe? Liam Payne verlässt Restaurant mit Unbekannter

Hat Liam Payne (29) etwa eine neue Frau an seiner Seite? Im vergangenen Mai gab der One Direction-Sänger offiziell bekannt, dass er und seine Verlobte Maya Henry (22) von nun an getrennte Wege gehen. Kurz darauf bandelte er mit dem Model Aliana Mawla an. Doch die große Liebe sollte es nicht werden: Vor rund drei Monaten bestätigte ein Insider das Liebes-Aus. Doch der "Sunshine"-Interpret scheint kein Kind von Traurigkeit zu sein: Händchenhaltend wurde Liam jetzt mit einer unbekannten Blondine in London gesehen!

The Sun veröffentlichte jetzt die aktuellen Paparazzi-Fotos: Als Tommy Lee (60) und Pamela Anderson (55) verkleidet, verließen Liam und die Unbekannte ein Londoner Restaurant. So trug der 29-Jährige anlässlich des Halloween-Fests ein weißes Shirt und eine schwarze Lederhose – aber auch seine Haare färbte er schwarz. Liams Begleitung wählte hingegen ein schwarzes Korsett und kniehohe Stiefel. Der Hottie verriet bis dato aber nicht, um wen es sich bei der jungen Dame handelt.

Neben seinem Liebesleben sorgte der Musiker in den vergangenen Monaten vor allem mit Prahlerei für Aufruhr! In dem Podcast "Impaulsive" sprach Liam mit Logan Paul (27) über seine Zeit bei One Direction: "Es begann mit meinem Gesicht und den Rest der Jungs haben sie dann nur noch hinzugefügt. Ich bin der erfolgreichste aus der Gruppe", stellte Liam in dem Interview klar.

Getty Images Liam Payne, Sänger

Getty Images Liam Payne, Sänger

Getty Images Liam Payne, Sänger

