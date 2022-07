Für seine Ex? Liam Payne und Aliana Mawla sind getrennt

In Liam Paynes (28) Liebesleben ist zurzeit so einiges los! Der ehemalige One Direction-Star gab Ende Mai offiziell bekannt, dass sich er und seine Verlobte Maya Henry (22) getrennt haben. Schon kurze Zeit später bandelte der "Strip That Down"-Interpret mit dem Model Aliana Mawla an. Doch auch dieser Flirt ist nicht für die Ewigkeit bestimmt: Liam und Aliana sollen fortan wieder getrennte Wege gehen!

Ein Insider bestätigte das Liebes-Aus jetzt gegenüber The Sun. "Sie hatten beide ihren Spaß, aber es ist jetzt vorbei und sie sind beide Single", erklärte der Promi-Experte. Zwischen Liam und Aliana fließe aber kein böses Blut. Es sei ohnehin nichts Ernstes gewesen. "Zu sagen, dass sie Freund und Freundin waren, sind viel zu starke Worte – aber sie haben sich offensichtlich gedatet", beschrieb der Informant die Beziehung der beiden.

Aber trennten sich Liam und Aliana etwa wegen der Ex-Freundin des Musikers? Zumindest wurde der 28-Jährige kürzlich gemeinsam mit Danielle Peazer (34) abgelichtet, mit der er bereits von 2011 bis 2013 eine On-off-Beziehung geführt hatte: Auf Paparazzifotos, die Daily Mail vorliegen, sitzt er gemeinsam mit seiner Ex auf der Rückbank eines Autos.

Instagram / daniellepeazer Danielle Peazer, Mai 2021

