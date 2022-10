Skandalöse Aussagen: Droht Kanye West der finanzielle Ruin?

Ob Kanye West (45) bald knapp bei Kasse ist? Der Rapper macht seit einigen Wochen weniger mit seiner Musik auf sich aufmerksam, dafür umso mehr mit negativen Schlagzeilen: Der "Stronger"-Interpret hatte im Netz mehrfach antisemitische und rassistische Kommentare geäußert. Einige seiner Geschäftspartner zeigten sich schockiert und beendeten die Zusammenarbeit mit dem Sänger. Dadurch könnte es Berichten zufolge für Ye jetzt zu weitaus größeren Folgen kommen.

Wie Page Six erfahren haben soll, verfüge der 45-Jährige zwar über einen großen Bargeldvorrat, allerdings habe er auch enorme Ausgaben. Laut einem Insider habe Kanye fünf Einkommensquellen – doch bereits vier von diesen wurden entweder stillgelegt oder aufgrund seiner Äußerungen stark beeinträchtigt. Besonders sein einstiger Vertragspartner Adidas soll dem vierfachen Vater einen Haufen Geld eingebracht haben.

Kanye selbst hatte bisher keinerlei Einsicht oder Reue gezeigt. Via Instagram meldete sich der Ex von Kim Kardashian (42) zu Wort und schien sich in seinem Statement auf seine ehemaligen Kooperationspartner zu beziehen: "Die 'unbekannten Kräfte' versuchen, mein Leben wegen eines Tweets zu zerstören."

