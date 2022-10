Top oder Flop? Betrügerin Anna Sorokin posiert mit Fußfessel

Anna Sorokin schmeißt sich mal wieder in Pose! Nachdem die deutsche Hochstaplerin sich in den USA als Millionärin ausgab und zahlreiche Menschen der High Society betrog, wurde sie 2021 wegen Betrügerei zu einer jahrelangen Haftstrafe verurteilt. Doch bereits nach 20 Monaten wurde Anna Anfang Oktober aus dem Gefängnis entlassen. Trotz alledem muss sich die gebürtige Russin an den ihr auferlegten Hausarrest halten – das hielt Anna aber nicht davon ab, sich gewohnt glamourös ablichten zu lassen!

Wie die aktuellen Bilder zeigen, posierte die Betrügerin nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis in ihrer New Yorker Wohnung für die Kameras: Für ihren glamourösen Look wählte Anna einen schwarzen Blazer und einen langen Rock mit XXL-Schlitz. Dazu kombinierte Anna schwarze High Heels und einen dünnen, dunklen Schal. Der Fokus des Outfits lag allerdings auf der elektronischen Fußfessel, die an Annas rechtem Bein befestigt wurde.

Obwohl Anna sich nicht mehr in Haft befindet, hat sie ihre Strafe noch nicht vollständig verbüßt – sie soll nämlich aus ihrer Wahlheimat New York abgeschoben werden. Für Anna selbst kommt eine Rückkehr nach Deutschland allerdings nicht infrage: "Ich habe eine zweite Chance verdient", erklärte die 31-Jährige gegenüber der TMZ.

Emmy Park / MEGA Anna Sorokin im Oktober 2022

Emmy Park / MEGA Anna Sorokin im Oktober 2022

Emmy Park / MEGA Anna Sorokin im Oktober 2022

