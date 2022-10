Mit Fußfessel: Anna Sorokin fröhlich in New York unterwegs

Anna Sorokin ist wieder im Großstadtdschungel von New York unterwegs. Nachdem die Deutsche 20 Monate lang aufgrund Betrugs inhaftiert gewesen war, wobei sie die High Society um Teile ihres Vermögens gebracht hatte, wurde sie nun wieder auf freien Fuß gesetzt – zumindest in ihren eigenen vier Wänden, denn sie hat Hausarrest. Dies hielt sie allerdings nicht davon ab, vor wenigen Tagen auf ihrem Dach frech grinsend für Fotografen zu posieren. Paparazzi lichteten Anna nun in der Öffentlichkeit mit ihrer Fußfessel ab.

Für einen Gerichtstermin wagte sich die Betrügerin in einem glamourösen Outfit ganz in Schwarz auf die Straße. Sie trug einen langen Trenchcoat, den sie mit einer großen Sonnenbrille und einem Kopftuch kombiniert hatte. Unter ihrer ebenso dunklen Hose lugte die elektronische Fußfessel hervor. Allein die rot lackierten Nägel hoben sich farbig von ihrem Look ab. Sie wirkte ziemlich ausgelassen im Angesicht ihrer neu gewonnenen Freiheit.

Dass sich Anna nicht mehr in Haft befindet, würde jedoch nicht bedeuten, dass sie ihre Strafe vollständig verbüßt habe, wie einer von ihren Anwälten John Sandweg an ET weitergab. "Sie wird sich weiterhin dem Abschiebungsverfahren stellen müssen und ihre Freilassung wird vom 'Immigration and Customs Enforcement' sowie vom Staat New York überwacht. Dennoch hat das Gericht entschieden, dass sie keine solche Gefahr darstellt, dass eine weitere Inhaftierung nötig wäre."

Anzeige

ActionPress Anna Sorokins elektronische Fußfessel

Anzeige

ActionPress Anna Sorokin mit Fußfessel in New York

Anzeige

ActionPress Anna Sorokin posiert auf Dach für Fotografen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de