Zu Halloween: Madonna posiert als Zombie mit XXL-Dekolleté

Madonna (64) ist voll und ganz im Halloween-Fieber! Dass die US-amerikanische Popikone keineswegs prüde ist, hat sie in der Vergangenheit mehrfach bewiesen. Im Netz teilt die Musikerin gerne mal aufreizende Aufnahmen von sich. Erst vor wenigen Tagen zog sie obenrum sogar komplett blank. Auch zu Halloween ließ sie es sich nicht nehmen, sich sexy zu verkleiden: Madonna zeigte sich als Zombie mit XXL-Dekolleté!

In einem TikTok-Video präsentierte die 64-Jährige ihren Halloween-Look. Mit aufwendigem Make-up hat sich Madonna Narben an die Mundwinkel und über ihr Auge geschminkt. Doch nicht nur ihr Gesicht zieht die Blicke auf sich. In einem engen Bustier brachte die "Hung Up"-Interpretin ihr Dekolleté perfekt zur Geltung. Lasziv blickte die Sängerin mit diesem Look in die Kamera und wünschte ihren Followern dazu: "Happy Halloween!"

Bei ihren Followern scheint der Style gut anzukommen. "Yesss", kommentierte unter anderem die Schauspielerin Carmen Electra (50). "Ich liebe, liebe, liebe diesen Look", schrieb ein weiterer User. Ein anderer hingegen hatte direkt einen Vorschlag parat: "Zeit, ein Musikvideo für 'Supernatural' zu drehen. Es ist nie zu spät!"

Instagram / madonna Madonna im Oktober 2022

Instagram / madonna Madonna an Halloween 2022

Instagram / madonna Madonna im April 2022

