Comeback? Irina Shayk und Bradley Cooper gemeinsam auf Party

Nähern sich Irina Shayk (36) und Bradley Cooper (47) doch wieder an? Das Model und der Schauspieler waren von 2015 bis 2019 ein Paar. 2017 kam schließlich ihre gemeinsame Tochter Lea De Seine Shayk Cooper auf die Welt. Auch nach der Trennung schienen die zwei ein gutes Verhältnis zu haben. Erst vor wenigen Tagen wurden die beiden bei einem romantischen Spaziergang gesichtet. Jetzt erschienen Irina und Bradley sogar gemeinsam auf einer Party.

Die beiden Stars gingen am Samstagabend gemeinsam auf die private Party der Marke Self Portrait in New York City. Wie Just Jared berichtet, wurde das ehemalige Paar zusammen mit dem Gründer von Self Portrait, Han Chong, und Edward Enninful sowie mit weiteren Prominenten wie Stella Maxwell (32), Amelia Gray Hamlin (21), Meghan Roche und Young Emperors auf dem Event gesehen.

Bereits Ende August waren Irina und Bradley zusammen im Urlaub. Im Netz teilte das ehemalige Victoria's Secret-Model damals einige Eindrücke aus der paradiesischen Auszeit. Auch ein Bild mit ihrem Ex war dabei: Glücklich grinsen die zwei in die Kamera. Geht da etwa doch wieder mehr?

Getty Images Bradley Cooper, Schauspieler

Getty Images Irina Shayk und Bradley Cooper, Mai 2018

Getty Images Irina Shayk, Model

