Gruseldeko: Dianas Bruder Charles Spencer stellt Skelett auf

Gruselstimmung im Haus der Familie Spencer! Althorp House ist seit Jahrzehnten der Wohnsitz der Familie von Prinzessin Diana (✝36). Verwaltet wird es von ihrem Bruder Charles Spencer (58). Zusammen mit seiner Frau Karen zeigt der Autor das eindrucksvolle Anwesen jetzt auch der ganzen Welt: Die beiden haben mittlerweile sogar eine eigene Serie, bei der sie nicht nur das Haus selbst zeigen, sondern auch die Restaurationsarbeiten. Und jetzt gab es bei Charles und Karen unheimlichen Besuch!

"Halloween-Gast auf dem Stuhl in der Halle", schrieb Charles zu einem Foto in seiner Instagram-Story. Darauf ist ein pompöser Stuhl mit weinrotem Lederbezug zu sehen, auf dem ein Skelett thront. Entspannt zurückgelehnt und mit einem breiten Grinsen scheint der knochige Geselle auf seinen Empfang in Althorp House zu warten. Weitere Halloween-Deko enthüllte Dianas jüngerer Bruder nicht, aber offenbar stimmen er und seine Frau sich schon mal auf den gruseligsten Tag des Jahres ein.

Alles, was Charles für den Erhalt des alten Hauses tut, scheint er auch in Gedenken an seine verstorbene Schwester zu tun. Genau wie Diana durfte er seine Kindheit im Althorp House verbringen. Daher scheint es ihm und Karen ein Bedürfnis zu sein, das Haus mit den vielen guten Erinnerungen instand zu halten. Am Todestag der geliebten Prinzessin steht daher als Tribut auch jedes Jahr die Flagge auf den Türmen auf halbmast.

