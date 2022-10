Halloween-Verwandlung: Heidi Klum gibt erneut Kostüm-Hinweis

Heidi Klum (49) gibt ihren Fans immer mehr Hinweise auf ihr diesjähriges Halloween-Kostüm. Seit heute Morgen dokumentierte die Moderatorin auf ihrem Social-Media-Account immer wieder ihre Vorbereitungen. So postete sie beispielsweise ein halb nacktes Spiegelselfie von sich oder teilte ein Video, in dem zahlreiche Tuben und Cremes zu sehen sind. Nun ließ die America's Got Talent-Jurorin die Fans erneut an ihrer Verwandlung teilhaben. Heidi gab weitere Einblicke in ihr diesjähriges Kostüm.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 49-Jährige nun gleich zwei Videos ihres Halloween-Countdowns. Während in dem ersten Video nur zahlreiche Farbtuben und Make-up-Utensilien zu sehen sind, wird die GNTM-Chefin in dem zweiten geposteten Clip geschminkt. Viel ist in dem Video zwar nicht zu erkennen, jedoch ist zu sehen, dass die vierfache Mama im linken Auge eine gruselige Kontaktlinse trägt. Zudem scheint sie eine Prothese am Kinn zu bekommen. "Ein bisschen Farbe, ein bisschen Bemalung macht dich zu dem, was du nicht bist", schrieb der ehemalige Victoria's Secret-Engel zu seinem Post. Des Weiteren kündigte Heidi an, dass die Follower ihre Verwandlung live mitverfolgen könnten.

Wegen der globalen Gesundheitskrise hatten Heidis Feierlichkeiten anlässlich der gruseligen Jahreszeit zwei Jahre lang ausfallen müssen. In den Jahren davor hatte das Model jedoch immer wieder mit ihren Halloween-Looks begeistert. So hatte sie die Fans vor drei Jahren beispielsweise als gruselige Alien-Braut in Angst und Schrecken versetzt.

Anzeige

Getty Images Heidi Klum im September 2022

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit Halloween-Makeup

Anzeige

MEGA Heidi Klum auf ihrer Halloween-Party 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de