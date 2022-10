Hingucker: Das sind die coolsten Halloween-Looks der Stars

Halloween steht vor der Tür – die Kostüme der Stars in den Startlöchern. Am Wochenende fanden bereits etliche Partys anlässlich des gruseligsten Tags des Jahres statt. Einige Promis haben keine Kosten und Mühen gescheut, um ihr Äußeres komplett zu verwandeln. Kim Kardashian (42) schlüpfte dieses Jahr in die Rolle der X-Men-Figur Mystique. Ihre Schwester Kylie Jenner (25) verwandelte sich in Frankensteins Braut. Machine Gun Kelly (32) und seine Liebste Megan Fox (36) nahmen sich zwei andere Stars als Vorbild: Sie gingen als das einstige Kultpaar Pamela Anderson (55) und Tommy Lee (60). Ein Kostüm war ausgefallener als das andere.

