"Hochzeit auf den ersten Blick"-Kinga schwärmt von Honeymoon

Kinga lässt ihre Hochzeitsreise Revue passieren. Bei Hochzeit auf den ersten Blick trat die Sachbearbeiterin vor den Traualtar und heiratete den ihr völlig fremden Morten. Nach der Trauung startete das Paar direkt in seine Flitterwochen – dort kam es zu der ein oder anderen Diskussion. Dennoch schwärmte Kinga nun im Netz von ihrer gemeinsamen Reise mit ihrem frisch angetrauten Ehemann.

"Unsere Hochzeitsreise. [...] Hier findet man Meer und Strand, aber auch Weinberge und viel Natur, was dazu beiträgt, dass man die Zweisamkeit in einer romantischen Umgebung genießen kann", schrieb die 38-Jährige auf Instagram zu einer Reihe von Urlaubsschnappschüssen. "Und ja, wir hatten während dieser wunderschönen Zeit den ein oder anderen Moment, wo wir diskutiert (nicht gestritten) oder uns einfach mal ausgetauscht haben, was wir persönlich aber nicht tragisch finden", warf sie jedoch ein.

Die Flitterwochen hätten ihr und dem Software-Berater geholfen, nicht nur ihre Gemeinsamkeiten zu entdecken, sondern auch herauszufinden, welche Unterschiede sie haben. "Außerdem war Morten und mir bewusst, dass eine Ehe/Beziehung auch Arbeit bedeutet und ich finde, wir haben es prima gemeistert!", betonte Kinga.

