Immer die Nette? Filmstar Jennifer Garner kann auch anders!

Jennifer Garner (50) hat wohl auch eine andere Seite an sich! Die Schauspielerin ist vor allem für ihre Rollen in "30 über Nacht" oder "Catch Me If You Can" bekannt. Aber auch ihre gescheiterte Ehe mit dem Hollywood-Star Ben Affleck (50) sorgte für die ein oder andere Schlagzeile. Trotz Trennung gab es offenbar nie einen Rosenkrieg – und auch als der "Gone Girl"-Darsteller Jennifer Lopez (53) heiratete, blieb seine Ex entspannt: Aber ist Jennifer wirklich immer die Nette von nebenan?

In einem Interview mit Town & Country plauderte die 50-Jährige nun über dieses Thema und betonte: Für Jennifer gebe es einfach keinen Grund, nicht nett zu sein! "Aber ich bin nicht immer ausschließlich nett. Ich kann auch mal nachtragend, verschlossen und seriös sein, wenn ich etwas erledigt haben will", offenbarte sie ehrlich.

Aber zuletzt schien Jennifer eher etwas ausgelassener zu sein – könnte das an ihrem Liebesleben liegen? Die Dreifachmama wurde nämlich mit ihrem Partner John Miller beim Knutschen erwischt. Sie sind zwar schon länger zusammen, doch mit Pärchenauftritten gehen sie eher sparsam um.

Anzeige

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck im Februar 2013

Anzeige

Getty Images Jennifer Garner bei den Oscars, 2022

Anzeige

MEGA Jennifer Garner mit Partner John Miller

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de