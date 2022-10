Frankensteins Braut: Kylie Jenner freut sich auf Halloween

Jetzt hat sich auch Kylie Jenner (25) auf Halloween eingestimmt! Vor wenigen Tagen präsentierte ihre Schwester Kourtney (43) ihre Vorbereitung auf das Gruselfest: Passend zur schaurigen Jahreszeit dekorierte der Keeping up with the Kardashians-Star sein Haus mit Spinnenweben, Skeletten und Fledermäusen. Aber auch Kim Kardashian (42) ließ es nicht nehmen und verwandelte ihr Eigenheim in einen gruseligen Ort. Jetzt bereitete sich auch Kylie auf Halloween vor – im creepy Frankenstein-Look!

Auf ihrem Instagram-Account teilte Kylie eine schaurig-schöne Bilderreihe: In Anlehnung an den kultigen Horrorfilm von 1955 verwandelte sich die Unternehmerin in Frankensteins Braut! Dafür posierte sie unter anderem in einem maßgeschneiderten Kleid von Jean Paul Gaultier (70) auf Frankensteins Tisch – aber auch die typische schwarze Hochsteckfrisur mit weißen Strähnen durfte nicht fehlen! "Fröhliches Halloween-Wochenende", schrieb Kylie unter einem der Posts.

Kylies Fans lieben die gruseligen Aufnahmen: "Travis (31) sollte sich in Acht nehmen", "Genau darauf habe ich gewartet" oder "Die Königin von Halloween ist hier!", kommentierten einige User. Aber auch der Kardashian-Jenner-Clan ist begeistert: "Kylie! Das ist großartig!", schrieb beispielsweise Mama Kris (66).

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im Halloween-Look

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Realitystar

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Unternehmerin

