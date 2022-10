"Masked Singer": Steckt Rea Garvey nicht selbst im Kostüm?

Führt Rea Garvey (49) etwa alle an der Nase herum? The Masked Singer nähert sich mit großen Schritten seinem Finale und vor allem einer gibt den wechselnden Rateteams um Moderation Ruth Moschner (46) Rätsel auf: der Werwolf. Bei seiner markanten Stimme und seinem wilden Auftreten waren sich schnell alle einig, dass der Sänger unter dem Wolfskopf steckt. Jetzt saß Rea aber plötzlich in der Jury – und die Fans verstehen die Welt nicht mehr!

Vergangenen Samstag besetzte Rea einen der Plätze am Ratepult neben Ruth und Musiker Johannes Oerding (40). Doch das scheint nicht zu bedeuten, dass er nicht der Werwolf ist, denn als dieser auftrat, war der gebürtige Ire plötzlich verschwunden. An seinem Stuhl klebte lediglich ein Zettel mit den Worten: "Gleisch wieder da!" Noch bevor die Performance richtig zu Ende war, erschien er dann aber in einem Pelzmantel auf der Bühne. "Offensichtlich bin ich nicht der Werwolf", schmunzelte er. Doch die Fans haben eine ganz wilde Theorie: Könnte es ein, dass die Performance eben von einem Tänzer kam, der Gesang jedoch von Rea hinter der Bühne?

Rate-Queen Ruth schien jedenfalls völlig überfordert. "Ich habe keine Ahnung, wer das ist", gestand sie offensichtlich ratlos. Sie hatte vermutet, dass Schlagerstar Florian Silbereisen (41) im Wolfskostüm steckte. Obwohl sie selbst zugeben musste, dass das ein "absurder Gedanke" sei.

ProSieben/Willi Weber Der Werwolf bei seinem "The Masked Singer"-Auftritt, 2022

ProSieben/Willi Weber Ruth Moschner und Rea Garvey bei "The Masked Singer" 2022

Instagram / floriansilbereisen.official Florian Silbereisen im April 2022

