Nach Tod seiner Mutter: Michael J. Fox will positiv bleiben

Michael J. Fox (61) lässt sich mal wieder nicht unterkriegen! Der Zurück in die Zukunft-Darsteller hatte in den letzten Jahren sehr mit seiner Gesundheit zu kämpfen. Bereits im Alter von 29 Jahren war er mit der Nervenkrankheit Parkinson diagnostiziert worden. Trotzdem schaffte es der 61-Jährige, stets positiv zu bleiben. Seine Stärke hat Michael offenbar von seiner Mutter, die auch nach ihrem Tod weiterhin eine Stütze für den Kanadier zu bleiben scheint.

Nach all den Schicksalsschlägen, die Michael bereits erleben musste, starb kürzlich dann auch noch seine geliebte 92-jährige Mutter. Sie war wohl der Grund gewesen, wieso er nie aufgegeben habe. Gegenüber People gab der Schauspieler an, dass er auch nach ihrem Tod positiv bleibe, denn seine Mutter hätte es so gewollt. "Ich mache einfach weiter. [...] Meine Mutter war auch so. Sie zählte nie die Verluste zusammen. Sie schaute auf die Gewinne.", erklärte er.

Michael hatte seine Erkrankung jahrelang vor der Öffentlichkeit verheimlicht. Er hätte Angst gehabt, dass seine Fans seine Filme nicht mehr ansehen oder lustig finden würden. Ende 2020 hatte er seine Schauspielkarriere schließlich beendet und sprach im Anschluss auch öffentlich über die Herausforderungen, die sein Job in Verbindung mit seiner Krankheit mit sich gebracht hatten.

Michael J. Fox auf der New York Comic Con 2022

Michael J. Fox im November 2018

Michael J. Fox, Schauspieler in "Zurück in die Zukunft"

