Nach Trennung: Diese Stars entfernten ihre Liebes-Tattoos

Diese Stars wollen nicht mehr an die Vergangenheit erinnert werden! Manchmal geht die Liebe eben unter die Haut: Brooklyn Beckham (23) widmete seiner Frau Nicola (27) bereits über 70 Tattoos! So ließ sich der Hottie unter anderem die Augen seiner Angebeteten tätowieren und verewigte sein Hochzeitsgelübde auf seinem Oberarm. Doch was ist, wenn die Liebe ein jähes Ende nimmt? Diese fünf Stars ließen ihre Liebes-Tattoos nach der Trennung entfernen!

Wie BuzzFeed jetzt berichtete, überdeckte Justin Bieber (28) das Porträt seiner Ex Selena Gomez (30) nach ihrer On-off-Beziehung. Nach seiner Verlobung mit Ariana Grande (29) entschied sich Pete Davidson (28) für den Schriftzug "mille tendresse" (zu deutsch: tausend Zärtlichkeiten), der nach ihrer Trennung dem Wort "verflucht" weichen musste. Aber auch die Haut seiner Ex zierte ein Tattoo: Ariana coverte die Nummer der Feuerwehrmarke von Petes verstorbenem Vater mit "Myron" – dem Namen des Hundes ihres verstorbenen Ex-Freundes Mac Miller (✝26).

Auch Travis Barker (46) verewigte den Namen seiner Ex-Frau Shanna Moakler (47) unter seiner Haut – heute überdecken ein Skorpion und die Lippen seiner jetzigen Frau Kourtney Kardashian (43) die einstige Tätowierung. Angelina Jolie (47) musste bereits zweimal für ein Cover-up zum Tätowierer: Den Namen ihres Ex-Mannes ließ sie mit den Koordinaten der Geburtsorte ihrer Kinder und ihres damaligen Partners Brad Pitt (58) überstechen. Doch nach dem Ehe-Aus des einstigen Traumpaares ließ sich der "Salt"-Star Brads Geburtskoordinaten entfernen.

Getty Images Selena Gomez und Justin Bieber, 2011

Getty Images Pete Davidson und Ariana Grande im August 2018 in New York

Getty Images Travis Barker mit seiner Ex-Frau Shanna Moakler im Februar 2009 in Los Angeles

