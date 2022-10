Paris Hilton verwandelt sich an Halloween in Captain Marvel

Paris Hilton (41) weiß, wie man richtig Halloween feiert. Die Hotelerbin ist für ihre ausgefallenen Looks bekannt. Besonders am letzten Tag des Oktobers schmeißt sich die Blondine gerne in aufwendige Kostüme. So verkleidete sich Paris sich vor zwei Jahren als roter Engel und setzte dabei auf einen knappen Body mit zahlreichen rosafarbenen und roten Details und Plüschapplikationen. Und auch dieses Jahr beweist sie wieder Kreativität bei ihrem Outfit.

Auf Aufnahmen, die unter anderem Daily Mail vorliegen, präsentieren Paris und ihr Liebster Carter Reum ihr diesjähriges Kostüm: Die Blondine verkleidete sich als Marvel-Superheldin Captain Marvel, während ihr Ehemann als Deadpool ging. Paris trug ein blau-rotes Captain-Marvel-Kostüm, und ihre blonden Locken fielen ihr über die Schultern. Außerdem hatte sie eine rote Schärpe um ihre Taille gebunden und trug auf einigen der Fotos eine verspiegelte Sonnenbrille. Die Erbin vervollständigte ihren Look mit blauen Wildlederstiefeln mit Absatz.

Aber das war nicht das einzige Kostüm des Pärchens. Eine Nacht zuvor warfen sich Paris und Carter in ein sexy FBI-Kostüm. Während das knappe Outfit der Blondine ihren Körper in Szene setzte, entschied sich Carter lediglich für eine FBI-Jacke und eine Cap.

Getty Images Paris Hilton und Carter Reum, April 2022

Actionpress / Backgrid Paris Hilton als FBI-Agentin, Oktober 2022

Actionpress / Backgrid Paris Hilton und Carter Reum als FBI-Agenten, Oktober 2022

