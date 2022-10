Selten: Michael J. Fox posiert bei Event mit seinen Kindern

Michael J. Fox (61) ist wirklich ein stolzer Familienvater. Seit mittlerweile 34 Jahren ist der an Parkinson erkrankte Schauspieler nun schon mit seiner Frau Tracy Pollan verheiratet. Zusammen haben die Eheleute vier Kinder, die zwischen 1989 und 2001 zur Welt kamen. Jetzt überraschte der Darsteller mit einem süßen Auftritt: Bei einem Event lief Michael mit drei seiner Kinder über den roten Teppich.

Bei einem Event seiner Stiftung ließ sich der 61-Jährige nun gemeinsam mit seiner Familie ablichten. Neben seiner Frau liefen auch Michaels Zwillingstöchter Schuyler und Aquinnah sowie ihr Bruder Sam Michael mit dem Zurück in die Zukunft-Star über den Red Carpet. Gemeinsam posierten die fünf für die Fotografen und strahlten nur so um die Wette. Auch seine jüngste Tochter soll sich wenig später ihrer Familie angeschlossen haben. Wie Michael in einem Interview mit Entertainment Tonight erzählte, sei Esmé zunächst noch in der Schule gewesen.

Anschließend verrieten die Eltern dann auch, dass sie sich zunächst an das leere Haus gewöhnen mussten, nachdem alle ihre Kinder ausgezogen waren. "Wir kommen alle oft genug zusammen, um nicht untröstlich zu sein, aber es ist schon ein neuer Lebensabschnitt", berichtete Michael. "Normalerweise ist immer jemand zu Hause, also gibt es immer einen kleinen Störenfried", fügte Tracy anschließend hinzu.

Getty Images Michael J. Fox, Schauspieler

Getty Images Esmé Fox, Tracy Pollan, Michael J. Fox, Schuyler Fox, Sam Fox und Aquinnah Fox im Oktober 2021

Getty Images Michael J. Fox im November 2018

