So hat Jennifer Aniston Matthew Perry das Leben gerettet!

Wäre Matthew Perry (53) ohne sie nicht mehr am Leben? Erst kürzlich berichtete der Friends-Star in seinen Memoiren detailliert von seiner Alkohol- und Schmerzmittelabhängigkeit. Lange versuchte er mithilfe zahlreicher Therapien der Sucht zu entkommen und stellte sich mehreren erfolglosen Entzügen. Unterstützt wurde der Schauspieler in dieser schwierigen Zeit von zahlreichen Bekannten und Freunden. "Friends"-Kollegin Jennifer Aniston (53) soll Matthew aber besonders zur Seite gestanden haben!

"Sie hat sich immer die Zeit genommen, ihm zuzuhören", sprach ein Insider der US Weekly über das Verhältnis von Matthew und Jennifer und fügte hinzu: "Für Matthew haben die Leute, die ihm beigestanden haben, inklusive Jennifer, sein Leben gerettet." Denn sie hätten dem Fernsehstar den Willen gegeben, gesund zu werden. Der 53-Jährige hatte seiner "Friends"-Kollegin bereits in der Vergangenheit bei einem Interview mit Diane Sawyer (76) auf dem Sender ABC seinen Dank ausgesprochen: "Jennifer war diejenige, die mir am häufigsten die Hand gereicht hat und ich bin ihr sehr dankbar dafür."

Der Insider führte aus, dass Matthews Abhängigkeit einer der Gründe für das Veröffentlichen seiner Biografie sei. Auf diese Weise wolle er Menschen mit demselben Schicksal Mut machen, dass es durchaus möglich sei, den Teufelskreis einer Sucht zu durchbrechen. "Matthew möchte, dass sie wissen, dass es da draußen Hilfe und Hoffnung gibt. Es war nicht zu spät für ihn und er ist der lebende Beweis, dass in dieser Hinsicht durchaus Wunder geschehen können", erklärte die unbekannte Quelle.

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

Getty Images Jennifer Aniston im November 2019 in Beverly Hills

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

