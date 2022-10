Streit beseitigt? Süße Worte von Stefano Zarrella an Pietro

Ist wieder alles cool zwischen Stefano Zarrella (31) und Pietro Lombardi (30)? Der Koch-Blogger und der Sänger gelten als beste Kumpel. Nachdem man sie länger nicht mehr zusammen gesehen hatte und Stefano auf der Baby-Party von Pie gefehlt hat, bestätigte der DSDS-Juror, dass etwas zwischen ihnen vorgefallen sei. Jetzt hat Pietro um die Hand seiner Freundin angehalten. Doch nicht nur der scheint sich riesig darüber zu freuen. Auch Stefano ist offenbar begeistert, dass Pietro ein zweites Mal unter die Haube kommt!

Auf Instagram teilte Pietros Liebste Laura Maria Rypa (26) am Sonntagabend einen Schnappschuss, auf dem sie stolz ihren Verlobungsring in die Kamera hält. "Ich habe ja gesagt", teilte sie ihren Fans mit. Das Foto hat auch Pietros Freund Stefano gesehen. Der war wohl in die Pläne des "Cinderella"-Interpreten involviert. "Letzte Woche hast du es mir erzählt Pietro und heute ist es so weit", schrieb er. "Wundervoll!! Herzlichen Glückwunsch und alles Gute", richtete der 31-Jährige auch rührende Worte an die Zukünftige seines besten Freundes. Zuvor hatte es Gerüchte gegeben, dass die Blondine ein Grund für den Streit gewesen sei.

Nicht nur Stefano beglückwünschte die frisch Vermählten. Auch andere Influencer waren von der Verlobungsverkündigung aus dem Häuschen. "Oh mein Gott! Herzlichen Glückwunsch, mein Schatz. Ich freue mich soooo sehr für euch", freute sich Yeliz Koc (28). Auch Ex-Bachelor-Kandidatin Michèle de Roos kommentierte: "Meinen Glückwunsch euch zwei!"

Instagram / pietrolombardi Laura Maria Rypa im Oktober 2022

Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella und Pietro Lombardi, Mai 2019

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

