"Ist was passiert": Stefano und Pietro Lombardi hatten Zoff!

Pietro Lombardi (30) äußert sich zu den Spekulationen! Der einstige DSDS-Gewinner könnte momentan wohl nicht glücklicher sein. Gemeinsam mit der Influencerin Laura Maria Rypa (26) erwartet er einen Sohn. Zuletzt feierten sie eine Babyparty. Was seinen Fans auffiel – sein langjähriger Freund Stefano Zarrella (31) war nicht anwesend. Deshalb vermutete seine Community, dass die Netz-Stars sich gezofft haben. Und tatsächlich: Pietro und Stefano hatten sich gestritten!

Das offenbarte der Sänger nun in seiner Instagram-Story: "Ja, es ist was passiert, was einfach nicht okay gegenüber mir war. Vor allem, weil wir immer ein Team waren, hätte ich damit nicht gerechnet", bestätigte Pietro eine Auseinandersetzung. Deshalb seien Stefano und seine Freundin Romina Palm (23) auch nicht bei der Gender-Reveal-Fete gewesen. "Sie waren eingeladen, haben sich aber entschieden, nicht zu kommen", fügte Pie hinzu.

Mittlerweile hätten sich die Männer aber ausgesprochen: "Er hat sich entschuldigt und wir konnten das unter uns regeln, also alles gut, es gibt keinen Krieg oder so – Thema erledigt", stellte Pietro abschließend klar. Den Grund für den Streit verriet er aber nicht.

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa mit Alessio im September 2022

Instagram / rominapalme Stefano Zarrella und Romina Palm

Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella und Pietro Lombardi, September 2020

