"Bauer sucht Frau"-Jörg will Hofdame Patricia in seinem Bett

Jörg will Patricia offenbar Tag und Nacht bei sich haben! Zwischen dem Ammenkuhhalter und der Verwaltungsfachangestellten hat es bei Bauer sucht Frau gewaltig gefunkt. Doch dann musste ihre Liebe eine Zwangspause einlegen: Patricia wurde krank und musste abreisen. Nun ist sie wieder gesund und kehrte zu Jörg zurück, um die Hofwoche fortzusetzen – mit einem Fortschritt: Sie muss nicht mehr im Gästezimmer schlafen!

In der aktuellen Folge der Kuppelshow führte Jörg seine Auserwählte in sein Schlafzimmer. Auf dem Bett hatte er aus Süßigkeiten ein Herz geformt, um sie zu überraschen und ihr ein besonderes Angebot zu machen: "Ich wollte dich fragen, ob du jetzt bei mir im Schlafzimmer schlafen willst?" Patricia bejahte das sofort und lächelte ihn verliebt an. "Er wollte nie bei mir schlafen. Das hat mir so das Gefühl gegeben, es ist noch nicht offiziell mit uns und jetzt ist es doch offiziell und ich freue mich einfach darauf. Ich freue mich darauf, heute Nacht in seinen Armen einzuschlafen", erklärte die 40-Jährige unter Tränen.

Doch nicht nur Jörg ist überglücklich, dass seine Hofdame wieder da ist. Auch seine Familie freut sich offenbar total über ihre Rückkehr und begrüße sie mit herzlichen Umarmungen. "Das war so schön zu spüren, ich gehöre dazu. Ich bin zu Hause", schwärmte Patricia daraufhin.

Alle Infos und Folgen von "Bauer sucht Frau" findet ihr bei RTL+.

Anzeige

Bauer sucht Frau, RTL Ammenkuhhalter Jörg aus Hessen und Patricia

Anzeige

RTL Jörg und Patricia bei "Bauer sucht Frau" 2022

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Patricia und Jörg bei "Bauer sucht Frau"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de