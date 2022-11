Chadwick Bosemans Witwe findet rührende Worte für ihren Mann

Für Chadwick Bosemans (✝43) Witwe ist der Schmerz über den Verlust ihres Mannes jeden Tag präsent. Mittlerweile ist es zwei Jahre her, dass der Black Panther-Star an den Folgen seiner Krebserkrankung verstorben ist. Der in South Carolina geborene Darsteller hinterließ seine Ehefrau Taylor Simone Ledward Boseman, die den Marvel-Superhelden seit seinem Ableben immer wieder bei Preisverleihungen vertrat. Nun sprach Taylor ganz offen über ihren Trauerprozess.

Bei "Good Morning America" gab die dunkelhaarige Schönheit nun ihr erstes Interview seit Chadwicks Tod und blickte auf die wohl dunkelste Zeit ihres Lebens zurück. "Es waren die schwierigsten zwei Jahre, die ich je [...] erlebt habe", versicherte die Witwe im Interview mit Whoopi Goldberg (66). Taylor führte aus, wie sehr sie unter dem Verlust ihres Mannes leidet: "An manchen Tagen geht es mir schlechter, als ich mir eingestehen will und an anderen Tagen geht es mir besser, als ich zugeben möchte", gestand sie. Die Trauer sei jedoch immer allgegenwärtig.

Während des Gesprächs mit der Talkshow-Gastgeberin verriet Taylor weiter, dass sie unglaublich glücklich sei, ihr Leben mit Chadwick geteilt zu haben. So könne sie manchmal kaum glauben, dass sie den "Ma Rainey’s Black Bottom"-Darsteller habe lieben dürfen und er sie auch geliebt habe. "Ich kann nicht glauben, dass ich so viel Glück hatte", hielt sie fest.

Getty Images Taylor Simone Ledward, Chadwick Bosemans Witwe

Getty Images Schauspieler Chadwick Boseman und seiner Frau Taylor Simone Ledward

Getty Images Taylor Simone Ledward Boseman bei der "Black Panther: Wakanda Forever"-Weltpremiere, 2022

