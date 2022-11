Das wünscht sich Herzogin Meghan für die Zukunft ihrer Kids

Ob ihre Kinder einmal in ihre schauspielerischen Fußstapfen treten werden? Bevor Herzogin Meghan (41) für Prinz Harry (38) in das britische Königshaus eintrat und dafür ihre Leidenschaft, die Schauspielerei aufgab, spielte sie insgesamt acht Jahre lang die Rolle der Rachel Zane in der beliebten US-Serie Suits. Jetzt verriet die Herzogin von Sussex, ob Lilibet (1) und Archie (3) einmal denselben Beruf ausüben könnten!

Im Interview mit Variety äußerte die ehemalige Suits-Darstellerin, dass sie ihre Kids unterstützen werde, wenn diese Spaß an der Schauspielerei entwickeln würden. Wenn Archie oder Lilibet jemals eine Bühne beträten, würde die 41-Jährige sich für sie freuen: "'Toll': "Ich würde sagen: 'Großartig!'" Denn Meghan vertrete die Auffassung: "Wir bringen mehrdimensionale, interessante, freundliche und kreative Menschen hervor. Das ist es, was unsere Kinder sind."

Die Zweifachmama weiß, dass viele Eltern aus der Schauspiel-Branche eine andere Meinung als sie vertreten und ihren Kindern vor dem Eintritt in das Showbiz abraten. "Es gibt viele Leute, die darüber sprechen werden, was meinen Kindern die Tür geöffnet hat. Aber es braucht immer noch Talent und eine Menge Mut", stellt sie überzeugt gegenüber Variety klar.

Getty Images Herzogin Meghan in Toronto im September 2012

Getty Images Herzogin Meghan im November 2021 in New York City

Getty Images Herzogin Meghan, 2013

