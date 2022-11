Endlich: Bei "Bauer sucht Frau"-Ulf und Anna hat es gefunkt!

Die Pferdewirte Anna Lina und Ulf vereinen offenbar nicht nur ihre Liebe zu den Vierbeinern, sondern auch ihre besondere Zuneigung füreinander! Bei Bauer sucht Frau verbrachten die beiden bereits einige schöne, romantische Dates, sind sich aber bisher noch nicht körperlich nähergekommen. Die Nordlichter hatten sogar schon die Gelegenheit, über das Thema Familienplanung zu sprechen. Jetzt offenbarten sie endlich ihre Gefühle!

Während einer Mofa-Tour gönnten sich die beiden Naturliebhaber eine Pause und Ulf nutzte die Chance, seine Herzensdame zu fragen, wie sie ihm gegenüber fühlt. "Für mich ist der Funke schon so übergesprungen mit Ulf. Wir mögen uns wirklich gerne und ich fühle mich wahnsinnig wohl in seiner Nähe und es passt eigentlich.", erklärte Anna Lina. Ulf sieht es anscheinend genauso: “Ich freue mich, wenn du in meiner Nähe bist. Dann werde ich immer ein bisschen nervös, aber… positiv.”

In Sachen Nachwuchs sind die beiden sich schon mal einig. Anna Lina könne sich vorstellen, ein bis zwei Kinder zu bekommen. Mit dieser Antwort hatte sie den 31-Jährigen wohl überzeugt. "Kinder sind mir sehr wichtig. Ich wünsche mir selbst welche", betonte Ulf.

Alle Infos und Folgen von "Bauer sucht Frau" findet ihr bei RTL+.

RTL Ulf und Anna Lina, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2022

RTL Anna Lina und Ulf bei "Bauer sucht Frau" 2022

Bauer sucht Frau, RTL Bauer Ulf, bekannt durch "Bauer sucht Frau"

