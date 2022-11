Hat Max George Maisie Smith wirklich einen Antrag gemacht?

Sind Max George (34) und Maisie Smith (21) wirklich bereit für den nächsten Schritt? Die Strictly Come Dancing-Bekanntheit und der The Wanted-Star machten im September ihre Beziehung publik. Immer wieder kamen in den vergangenen Tagen Gerüchte auf, dass die beiden sogar schon verlobt sind. Die "EastEnders"-Darstellerin postete nämlich ein Pärchen-Pic aus ihrem Zypern-Urlaub, auf dem sie einen dicken Klunker trägt. Ein Insider stellte nun aber klar: Max hat seiner Maisie bislang noch keinen Antrag gemacht!

Eine Quelle plauderte nun gegenüber The Sun aus, dass die Turteltauben sich noch nicht verlobt haben. Dafür haben sie einander nun aber ihre Familien vorgestellt! Zusammen mit ihren Liebsten seien die Turteltauben nach Zypern geflogen, um sich dort gemeinsam eine Auszeit zu gönnen. "Maisie und Max sind absolut verliebt und wollten, dass sich ihre Familien richtig kennenlernen", meinte der Informant zu wissen.

Vergangene Woche hatten viele Fans noch spekuliert, ob sich die 21-Jährige und ihr Liebster womöglich getrennt haben könnten. Sie hatte auf TikTok ein Video geteilt, in dem sie weinte. "Du hast mich nicht verdient. Überhaupt nicht", schrieb sie dazu. Was es mit dem kryptischen Posting auf sich hatte, klärte Maisie bislang aber nicht auf.

Backgrid / ActionPress Maisie Smith mit ihrem Freund Max George im Oktober 2022

Instagram / maxgeorge Maisie Smith und Max George im September 2022

Instagram / maisiesmithofficial Maisie Smith, "Strictly Come Dancing"-Star

