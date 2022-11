Keine großen Jobs mehr: Zieht sich James Corden ganz zurück?

Hat James Corden (44) etwa keine Lust mehr auf Showbusiness? Der TV-Star ist wohl einer der bekanntesten Late-Night-Moderatoren überhaupt. In seiner Show "The Late Late Show" hatte er regelmäßig die größten Stars zu Gast. Nun wird er der Sendung den Rücken zukehren und zurück in seine Heimat Großbritannien ziehen. Was dann kommt, ist noch nicht ganz klar – jetzt deutete James an, sich vielleicht aus der Öffentlichkeit zurückziehen zu wollen!

Im Gespräch mit Radio Times verriet er nun, dass er mit Sicherheit nicht mehr einen so großen Job bekommen werde wie bei der "Late Late Show". Damit habe er sich bereits abgefunden. "Ich muss einfach sehen, was da draußen noch ist und akzeptieren, wie beängstigend das ist", gab er zu. "Das absolut schlimmste Szenario wäre, wenn ich meine Kinder jeden Tag zur Schule bringen und abholen muss." Der Dreifach-Papa sei sich aber sicher, dass der kommende Lebensabschnitt für ihn genauso spannend werden wird wie der vorige.

Ein paar Show-Projekte scheinen für James aber noch anzustehen, denn er verriet bereits zuvor, dass er etwas in den Startlöchern habe. So gebe es Dinge, an denen er schreibe und etwas, wo er mitspielen wird – was dann kommt, liegt völlig im Dunkeln. Nur, dass er sich ein ruhigeres Leben wünscht, weiß James genau.

Getty Images James Corden bei den 2016 Tony Awards

Getty Images James Corden und seine Frau Julia Carey

Getty Images James Corden bei einem Bankett in Beverly Hills im Juli 2019

