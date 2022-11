Nach Ende seiner Show: Wie geht es für James Corden weiter?

James Corden (44) macht sich Gedanken über seine Zukunft. Vor einigen Wochen musste sich der Moderator gegen heftige Vorwürfe wehren: Es wurde behauptet, dass sich der Talkmaster in einem New Yorker Restaurant unmöglich benommen habe. Normalerweise ist der Brite für seine erfolgreiche Sendung "The Late Late Show" bekannt, die 2023 nicht mehr über die Bildschirme flimmern wird. Wie wird es für ihn nach der Show weitergehen?

In einem Interview mit The Times gestand der 44-Jährige, dass er aufgrund von seiner Late-Night-Show und seiner Rolle in der Sitcom "Gavin & Stacey" bereits den Höhepunkt seiner Karriere erreicht habe. Ob sich James etwa aus dem Rampenlicht zurückziehen wird? "Ich weiß wirklich nicht, was ich als Nächstes tun werde. Ich habe etwas, an dem ich schreibe – zwei Dinge, an denen ich schreibe – aber ich spiele nicht darin mit. Wer weiß, ob sie gedreht werden?", gab der dreifache Vater zu.

Mit Good Morning Britian sprach James über seinen TV-Abschied und verriet: "Es wird eine sehr emotionale Sache sein, das Kapitel zu beenden, aber ich bin so stolz auf das, was ich erreicht habe!" Mit dem Ende seiner Sendung verabschiedet er sich auch gleichzeitig aus Amerika und zeigt sich dabei sentimental: "Ich liebe es hier zu wohnen und in Los Angeles zu sein. Aber wir wussten immer, dass es ein Abenteuer und kein endgültiges Ziel sein würde."

Getty Images James Corden, Moderator

Instagram / latelateshow James Corden in der "The Late Late Show"

Getty Images James Corden auf einer Gala in Washington, 2019

