Kleid-Drama mit Vic Beckham: Nicola Peltz bezieht Stellung

Nun redet Nicola Peltz Beckham (27) Klartext! Bereits seit einigen Monaten soll dicke Luft zwischen der Schauspielerin und ihrer Schwiegermutter Victoria Beckham (48) herrschen. Nicola und ihr Ehemann Brooklyn Beckham (23) sind seit diesem Jahr verheiratet. Doch bereits vor der pompösen Hochzeit soll es einige Schwierigkeiten gegeben haben. So soll Victoria ihre Schwiegertochter aufgrund des Hochzeitskleides ignoriert haben. Jetzt stellte sich Nicola diesem Gerücht!

In The Times sprach Nicola darüber, dass Victoria sie während der Hochzeitsvorbereitungen ignoriert haben soll. Im April heiratete sie Brooklyn in einem Couture-Kleid von Valentino (90). Ursprünglich war jedoch geplant, dass sie ein von Victoria entworfenes Kleid trägt. Sie erzählte in dem Interview, dass das Atelier das Kleid jedoch nicht rechtzeitig anfertigen konnte. "Aber die Wahrheit ist, dass ich es unbedingt tragen wollte. Es ist so schön, dass Brooklyns Mutter es für mich gemacht hat! Und ich war wirklich aufgeregt, es zu tragen", sagte sie.

Trotz der angeblichen Auseinandersetzung während der Hochzeit findet die ehemalige Spice Girls-Sängerin nur positive Worte zu der Heirat zwischen Brooklyn und ihrer Schwiegertochter. So sagte sie in der Talkshow Today, dass es ihr viel bedeute, ihren Sohn so glücklich sehen zu können.

Backgrid/MEGA Nicola Peltz und Brooklyn Beckham bei ihrer Hochzeit, April 2022

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn, Victoria und David Beckham und Nicola Peltz im März 2021

Getty Images Victoria Beckham, Designerin

