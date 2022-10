Nicola-Drama: Vic Beckham schwärmt von Brooklyns Hochzeit

Versucht sie damit, das Drama zu überspielen? Immer wieder packen Insider über ein angebliches Familiendrama bei den Beckhams aus. Es soll Streit zwischen Victoria (48) und Nicola Peltz-Beckham (27), der Frau ihres Sohnes Brooklyn (23), geben. So hat Vic sich auf deren Hochzeit wohl in den Vordergrund gespielt, weswegen die Braut traurig gewesen sein soll. Nun schwärmte die Designerin aber von Nicola und Brooklyns Tag!

In der Talkshow "Today" plauderte die 48-Jährige über die Trauung ihres ältesten Sohnes und fand nur liebe Worte: "Es war eine wunderschöne Hochzeit. Meinen Sohn als Mutter so glücklich zu sehen, bedeutet mir so viel. Was will man mehr?" Jedoch verlor Vic kein Wort über Nicola – sie sprach lediglich davon, wie wichtig ihr ihre Familie sei und dass Kommunikation bei den Beckhams das A und O sei.

"Eine gute Mutter zu sein, ist mein primärer Job. Aber sie sind toll, sie arbeiten hart, sie sind liebevolle Menschen", lobte Victoria ihre Kinder weiter. Diese unterstützten sie auch bei ihrer eigenen Fashionshow auf der Pariser Fashion Week – inklusive Nicola. Ist bei ihnen wirklich alles gut – oder versuchen alle, das Drama zu vertuschen?

Instagram / brooklynbeckham Nicola Peltz und Brooklyn Beckham an Silvester 2021

Getty Images Victoria Beckham, Designerin

Instagram / victoriabeckham Familie Beckham bei einer Fashionshow

