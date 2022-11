Kopf-Platzwunde: Wayne Rooneys Sohn wirft Teller nach ihm

Diesen geflogenen Teller sah Wayne Rooney (37) nicht kommen. Während seiner Karriere, in der er fast 400 Spiele für den Premier-League-Klub Manchester United absolvierte, hat sich der Stürmer bereits die ein oder andere Verletzung zugezogen. So schlitzte 2012 ein Gegenspieler versehentlich den Oberschenkel des vierfachen Vaters auf und hinterließ eine große Fleischwunde. Als er nun mit Freunden und seiner Familie in einem Restaurant essen war, war es allerdings Waynes Sohn, der für eine Verletzung seines Vaters verantwortlich war.

Ein Schaulustiger, der ebenfalls in dem Restaurant gastierte, verriet The Sun: "An einem Punkt werden die Gäste aufgefordert, Teller auf dem Boden zu zerschlagen. Das ist immer ein Höhepunkt, und das Publikum ist zu diesem Zeitpunkt meist schon ziemlich betrunken." Danach kam es dann zu dem Zwischenfall: "Diesmal war es nicht anders, und inmitten des Chaos warf das jüngste Rooney-Kind einen Teller quer über den Tisch und traf ihn genau zwischen die Augen. Es war keine böse Absicht, aber es hat Wayne mitten auf der Stirn getroffen", erklärte die Quelle.

Doch Wayne spielte den Starken: "Es muss höllisch weh getan haben, aber es war ein kompletter Unfall. Er wollte nicht, dass die kleine Cass sieht, wie sehr er sich wehgetan hat, und sie haben sich aneinander gekuschelt", führte der Zeuge des Vorfalls weiter aus. Als sich herausgestellt habe, dass der Ex-Fußballer sich nicht ernsthaft verletzt hatte, sei der ganze Tisch in Gelächter ausgebrochen.

Getty Images Wayne Rooney liegt nach seiner Verletzung am Boden, 2012

Getty Images Wayne Rooney mit seiner Familie, November 2018

Getty Images Wayne Rooney und sein Sohn, November 2018

