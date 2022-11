Meilenstein: Herzogin Meghans Tochter macht erste Schritte

Herzogin Meghan (41) scheint unglaublich stolz auf ihren Nachwuchs zu sein. Im Juni 2021 wurde die ehemalige Suits-Darstellerin zum zweiten Mal Mutter. Ihr Sohn Archie Harrison (3) durfte sich über eine kleine Schwester freuen. Ihren Nachwuchs halten ihr Mann Prinz Harry (38) und sie jedoch bestmöglich aus der Öffentlichkeit heraus. Nur ab und an geben die Eltern kleine Updates: Nun verriet Meghan, dass Lilibet Diana (1) mittlerweile ihre ersten Gehversuche unternimmt.

In der neusten Folge ihres Podcasts "Archetypes" sprach die 41-Jährige nun mit der Schauspielerin Pamela Adlon (56) über Mutterschaft und Erziehung. In diesem Zuge gab Meghan dann auch gleich noch ein kleines Update zu ihrer Tochter. "Lili hat gerade angefangen zu laufen", berichtete die Mutter stolz. "Sie ist jetzt ein Jahr und ein paar Monate alt. Archie ist drei Jahre alt – also ja, ich stecke mitten in der tapsenden Phase", fuhr sie anschließend humorvoll fort.

Auch über ihre Morgenroutine mit ihren beiden Kindern sprach die Herzogin von Sussex ganz offen. Sie erzählte, dass sie jeden Tag mit Lilibet aufstehe, die Einjährige füttere und die Brotdose ihres Sohnes vorbereite, kurz bevor Archie aufsteht. "Ich mache auch das Frühstück für uns drei. Das ist sehr wichtig für mich. Ich tue es gern. Für mich ist es einfach die schönste Art, den Morgen zu beginnen", versicherte sie.

Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

Herzogin Meghan im Juni 2022 in London

Herzogin Meghan mit ihrer Tochter Lilibet

