Sexy in Latex: Leni Klum hat sich als Catwoman verkleidet

Mama Heidis (49) legendäre Halloween-Party ließ sich auch Töchterchen Leni Klum (18) nicht entgehen! Gestern Abend zelebrierten die beiden gemeinsam mit vielen anderen Stars und Sternchen das schaurige Event in New York City. Heidi verwandelte sich in ein Würmchen, ihr Liebster Tom Kaulitz (33) in einen Fischer, der ein Auge verloren hatte. Die dritte im Bunde der Familie – Leni – schmiss sich in ein Latexkostüm!

Miau! Leni Klum verwandelte sich gestern Abend zu einer umwerfenden Katze. Inspiriert wurde sie bei ihrer Outfitwahl von Michelle Pfeiffer (64), die als Catwoman in dem Blockbuster Batwoman Returns im Jahr 1992 mitspielte. In ihrem Latex-Anzug wurde die Taille des Models stark betont. Dazu trug sie ein Paar oberschenkelhohe schwarze Lederstiefel mit einem kurzen Stilettoabsatz. Mithilfe von geflügeltem Flüssig-Eyeliner und flauschigen Wimpern setzte sie ihren Katzenaugen-Look gekonnt in Szene. Ihre Gesichtsmaske rundete ihr Kostüm ab.

Die 18-Jährige hatte sichtlich Spaß mit ihrer Mama. Gemeinsam posierten Catwoman und das Würmchen auf dem roten Teppich, gaben sich Küsschen und das Töchterchen versuchte, ihre Mutter zu umarmen. Leni schien sehr glücklich zu sein. Heidis Gesichtsausdruck war aufgrund ihrer Verwandlung nur sehr schwer zu deuten.

Getty Images Leni Klum auf der Halloween-Party von Mama Heidi

Getty Images Leni Klum mit Mama Heidi an Halloween 2022

Getty Images Leni Klum und Heidi Klum an Halloween 2022

