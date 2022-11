Unter dem Wurm: Das ist Heidi Klums zweiter Halloween-Look

Heidi Klum (49) steckt voller Überraschungen! Das deutsche Supermodel ist bekanntermaßen die absolute Halloween-Königin. Bei ihrer jährlichen Party versammeln sich die Stars in den skurrilsten Kostümen, aber am verrücktesten ist meistens die Verkleidung der Germany's next Topmodel-Jurorin selbst. In diesem Jahr präsentierte sich auf dem roten Teppich als gigantischer Wurm – doch darunter verbarg Heidi ein weiteres und viel heißeres Kostüm.

Während Heidi sich den Fotografen noch als ekliger Riesenwurm zeigte und ihr Liebster Tom Kaulitz (33) dazu passend als Angler kostümiert war, warf sie sich auf der eigentlichen Party in ein zweites, sexy Outfit. Unter dem Wurm verbarg sich ein hautenger Bodysuit mit silbern glitzernden Streifen. Nur das Gesicht des Wurms behielt der ehemalige Victoria's Secret-Engel auf. Auf ihrer 21. Halloween-Party scheint das hautfarbene Outfit für Heidi aber wesentlich praktischer zu sein als der Wurm, denn jetzt hatte sie wenigstens die Arme frei.

Im Netz ließ Heidi bereits ihre Fans an den Vorbereitungen ihres Halloween-Outfits teilhaben. Ohne zu verraten, wie das Endergebnis aussehen wird, zeigte sie sich bereits vermummt beim Schminkprozess. Ihre Follower waren wiederum verwirrt, denn sie hatten keine Ahnung, was es werden wird. Vermutet wurde ein Wasserwesen – womit sie ja nun auch mehr oder weniger richtig lagen.

Anzeige

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum, Halloween 2022

Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz, Halloween 2022

Anzeige

Getty Images Heidi Klum im Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de