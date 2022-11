"Villain-Vibes": Hannah Kerschbaumer flasht mit neuer Frisur

Hannah Kerschbaumer (30) sehnte sich wohl nach einem neuen Look. Im Netz begeistert die ehemalige Bachelor-Kandidatin regelmäßig rund 68.700 Abonnenten mit ihren ehrlichen Einblicken in ihr Leben. Dabei scheut sich die Berlinerin auch nicht vor drastischen Veränderungen. So färbte sie sich die Haare im August 2021 beispielsweise Knallorange. Zuletzt trug sie ihre Mähne dann in einem Braunton mit helleren Spitzen. Doch damit ist jetzt Schluss: Hannah überraschte mit einer coolen neuen Haarfarbe.

Auf ihrem Instagram-Account präsentierte sich die 30-Jährige am Donnerstag mit ihrem neuen Look. Statt der gewohnten schlichten braunen Mähne trägt die Unternehmerin die vorderen Strähnen ihrer Haare nun in einem hellen Grünton. Augenscheinlich ist Hannah von ihrer neuen Frisur selbst auch hin und weg. So schwärmte sie in ihrer Story: "Ihr wisst gar nicht, wie sehr ich diese Frisur fühle. Ich liebe es so sehr". Zudem verriet die Influencerin, dass die neuen Haare ihr gewisse "Villain-Vibes" (zu Deutsch: Bösewicht-Ausstrahlung) geben.

Ob ihr Ehemann Chris von dem neuen Look seiner Frau genauso begeistert ist wie sie, ließ Hannah bisher jedoch noch offen. Mit ihrer spontanen Hochzeit hatte das Paar seine Community im vergangenen August fast genauso sehr überrascht wie der TV-Star nun mit seiner neuen Frisur. Auch ihren Freunden hatten die beiden Turteltauben damals nichts erzählt.

Instagram / hicallmehannah Bachelor-Hannah im September 2021

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer, Influencerin

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer, Unternehmerin

