Bachelor-Babe Hannah Kerschbaumer verrät Hochzeitsdetails!

Diese Hochzeit hat alle überrascht! Hannah Kerschbaumer (30) feierte am vergangenen Wochenende ihren 30. Geburtstag in Barcelona und lud alle ihre engsten Freunde inklusive Ex-Bachelor Niko Griesert (31) und seiner Ex Michèle de Roos dazu ein. Was keiner wusste: Statt einer rauschenden Geburtstagsparty wurde plötzlich eine Hochzeit gefeiert! Das ehemalige Bachelor-Girl heiratete nach einer turbulenten On-off-Beziehung seinen Freund Chris. Jetzt verriet Hannah weitere Details zu der Überraschungshochzeit.

Wie sie in einem Q&A auf Instagram verriet, feierte sie ihren großen Tag mit insgesamt 28 Leuten. Um sicherzustellen, dass keiner von ihnen ihre vermeintliche Geburtstagsparty in Spanien verpasse, habe Hannah alle ihre Freunde monatelang genervt, auch ja rechtzeitig eine Unterkunft für das Fest zu buchen. Doch wie kam sie überhaupt auf die Idee, Geburtstag und Hochzeit zu verbinden? "Ich wollte, dass sich meine Gäste keinen Stress, keinen Dresscode, keine Geschenke und keine Gedanken vorab mache", erklärte die Frischvermählte.

Und auch für sich selbst wollte Hannah es sich so einfach wie möglich machen – und heiratete kurzerhand in weißem Body und Rock. "Hatte keinen Bock, Geld für ein Kleid auszugeben, was ich nie wieder anziehen werde", stellte sie klar. Dennoch habe die TV-Bekanntheit sich eine außergewöhnliche Hochzeit beziehungsweise einen Geburtstag gewünscht: "Der für alle, inklusive für mich und Chris, unvergesslich wird."

Instagram / nikogriesert Hannah Kerschbauer und Chris im August 2022

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer, Influencerin

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer und ihr Freund Chris

