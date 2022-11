Ashley Tisdale stellt klar: Sie fand Zac Efron nie heiß!

Ashley Tisdale (37) macht ein überraschendes Geständnis über Zac Efron (35)! Oft stand die amerikanische Schauspielerin und Sängerin schon mit dem "The Lucky One"-Darsteller vor der Kamera: Beispielsweise waren beide ein Teil der weltbekannten Musical-Filmreihe "High Scool Musical" oder der Serie "Hotel Zack & Cody". Viele Fans himmeln den Schauspieler wegen seines heißen Aussehens geradezu an. Ashley gestand jetzt jedoch: Sie hat niemals gedacht, dass Zac attraktiv ist!

Am Dienstag verriet Ashley in einer Folge von Amanda Hirschs Podcast "not skinny but not fat", dass sie sich noch nie zu Zac Efron hingezogen gefühlt habe. "Er war viel jünger als ich – auch wie ein kleiner Bruder", plauderte die Mama einer Tochter aus. Sie betonte während des Gesprächs immer wieder, dass sie ihn zu gut kennen würde, um ihn anziehend zu finden und sie außerdem gut befreundet seien.

Obwohl sie die Anziehung zu dem Hottie nicht verstehen kann, fand sie ihn in einem Moment doch sehr anziehend. 2007 posierte der "Baywatch"-Star für das Cover des Musik-Magazins Rolling Stone in einem weißen T-Shirt. "Jetzt verstehe ich es", gestand die Schauspielerin über ihren 35-jährigen Kollegen und fügte hinzu: "Yeah, er sieht heiß aus!"

Anzeige

Getty Images Ashley Tisdale im März 2022

Anzeige

Getty Images Zac Efron bei den MTV Movie Awards 2014

Anzeige

Instagram / ashleytisdale Schauspielerin Ashley Tisdale

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de