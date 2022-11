"First Dates"-Star Mariella D'Auria hat Zwillinge bekommen!

Endlich war es so weit! Im Mai dieses Jahres verkündete Mariella D‘Auria voller Freude, dass sie schwanger ist. Ein großes Wunder für die First Dates-Bekanntheit, da sie unter Endometriose leidet und eine Empfängnis so schwieriger ist. Doch nun darf sie endlich verkünden: Sie hat Zwillinge bekommen! "Auch wenn alles anders lief als erhofft, ihr seid jetzt schon so starke Kämpferinnen und ich werde eure Hände immer halten", schrieb Mariella auf Instagram.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de