Ganz ungeniert: Anna Wilken zeigt ihren Endometriose-Bauch

Anna Wilken (26) scheut sich nicht vor ehrlichen Einblicken in ihr Leben. Im Netz begeistert die ehemalige GNTM-Teilnehmerin regelmäßig rund 521.000 Abonnenten mit ihren Beiträgen. Neben Selfies und Outfit-Pics schlägt sie jedoch auch immer wieder ernste Töne an. So erzählt das Model regelmäßig von seinem Endometriose-Leiden, den dadurch bedingten Fruchtbarkeitsproblemen und seinem bisher unerfüllten Kinderwunsch. Nun präsentierte Anna ihren durch die Endometriose aufgeblähten Bauch.

In ihrer Instagram-Story teilte die 26-Jährige nun einen Schnappschuss, auf dem sie vor einem Spiegel posiert. Dabei fiel besonders ihr stark aufgeblähter Bauch ins Auge, den die dunkelhaarige Beauty ganz freiheraus zur Schau stellte. "Endo-Bauch in der Mache", schrieb sie schlicht dazu. Denn wie bei vielen Betroffenen führt ihre Endometriose-Erkrankung dazu, dass sich durch Stress oder bestimmte Lebensmittel ein Blähbauch bildet. Bei Anna war ihre einsetzende Regelblutung allerdings die Ursache für ihre pralle Körpermitte.

Doch auch wenn ihre Periode durch ihre Krankheit von starken Unterleibsschmerzen begleitet ist, schien sich die gebürtige Niedersächsin zu freuen. Für Anna und ihren Ehemann Sargis Adamyan (29) läutet ihre Regelblutung nämlich auch einen neuen Befruchtungsversuch ein. "Das Warten hat ein Ende. [...] Wir haben uns – ich glaube Mitte August – entschieden, dieses Jahr noch eine künstliche Befruchtung zu machen und jetzt ist es schon wieder so weit", erzählte sie voller Vorfreude.

Anzeige

Instagram / anna.wilken Anna Wilken, Model

Anzeige

Instagram / annaadamyan Anna Wilken im November 2022

Anzeige

Instagram / anna.wilken Anna Wilken im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de