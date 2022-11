Geht da mehr? Giovanni kommentiert Hanna Schlönvoigts Post!

Hat es zwischen Hanna Schlönvoigt (26) und Giovanni Angiolini etwa gefunkt? Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass sich die Influencerin und ihr Mann Jörn Schlönvoigt (36) nach vier Ehejahren getrennt haben. Nun wurde sie mit einem anderen Mann beim Knutschen erwischt – und dieser ist kein Unbekannter. Sie soll nämlich Michelle Hunzikers (45) Ex näher gekommen sein. Sind die beiden verliebt? Der Hottie lieferte nun ein eindeutiges Indiz dazu!

Via Instagram teilte die 26-Jährige ein kurzes Video, in dem sie auf einer Leiter steht und sich an einer Wand mit weißer Farbe zu schaffen macht. In ihrem passenden Outfit, bestehend aus einem weißen Oberteil und einer Stoffhose, machte die Mutter einer Tochter eine tolle Figur – fand wohl auch Giovanni. Der Arzt hinterließ nämlich ein Bomben-Emoji in der Kommentarspalte. Die Bloggerin reagierte darauf mit einem Smiley samt Herzaugen. Im Übrigen hinterließ der Italiener schon einige Likes unter Hannas Beiträgen.

Was wohl ihr Noch-Ehemann Jörn dazu sagt? Der GZSZ-Star hatte gegenüber der Bild bestätigt, dass er und Hanna bereits seit längerer Zeit getrennte Wege gehen. "Um Missverständnissen vorzubeugen – wir verstehen uns sehr gut und ziehen unser Kind gemeinsam groß", erklärte der 36-Jährige dazu.

Anzeige

Instagram / hannaweig Hanna Schlönvoigt im November 2022

Anzeige

Instagram / giovanni_angilini Giovanni Angiolini im September 2022

Anzeige

Instagram / joern_schloenvoigt Hanna und Jörn Schlönvoigt mit Töchterchen Delia, 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de