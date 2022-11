Hanna Schlönvoigt wurde mit Michelle Hunzikers Ex erwischt!

Was geht denn da? Vor wenigen Wochen gaben Hanna (26) und Jörn Schlönvoigt (36) das Ende ihrer Ehe bekannt. Doch nun zeigt sich die Influencerin, wie Bild berichtet, total innig mit einem Neuen – und der ist nicht unbekannt! In Mailand knutscht sie Giovanni Angiolini und schlendert Hand in Hand mit ihm durch die Stadt. Der Arzt datete bis August noch Michelle Hunziker (45) – sogar ihre Kinder lernte er schon kennen...

