"Kämpferinnen": "First Dates"-Mariellas Zwillinge sind da!

Mariella D‘Auria ist jetzt stolze Zwillings-Mama! Ende Mai verkündete die First Dates-Kellnerin überglücklich, dass sie und ihr Partner Christian zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Die beiden dürfen sich sogar über Zwillinge freuen! In den vergangenen Monaten fieberte das Paar gespannt auf die Geburt seiner Kinder hin. Nun war es endlich so weit: Mariellas Twins haben das Licht der Welt erblickt!

Die Neuigkeit machte die Kölnerin nun auf ihrem Instagram-Account publik. Sie teilte einen Schnappschuss, auf dem die Hände ihrer Babys zu sehen sind. "Am 20.10.2022 habt ihr mein Herz im Sturm erobert. Meine Liebe zu euch ist nicht in Worte zu fassen", notierte sie. Doch die Entbindung sei nicht ganz wie geplant verlaufen: "Auch wenn alles anders lief als erhofft, ihr seid jetzt schon so starke Kämpferinnen und ich werde eure Hände immer halten." Die Namen ihrer beiden Töchter verriet Mariella noch nicht. Sie gab aber preis, dass beide Babynamen wohl mit dem Buchstaben "G" anfangen.

In den kommenden Wochen müssen die Fans aber wohl erst einmal noch auf Mariellas Content im Netz verzichten. "Bitte habt noch eine Weile Geduld und Verständnis. Wir brauchen immer noch viel Zeit als Familie, aber ich wollte euch trotzdem erzählen, dass meine Wunder auf der Welt sind, schrieb die TV-Bekanntheit.

Instagram / mariella_dauria Mariella D'Auria, "First Dates"-Kellnerin

Instagram / mariella_dauria Mariella D‘Auria und ihre Baby im November 2022

Instagram / mariella_dauria Mariella D'Auria, TV-Bekanntheit

