Kevin Yanik macht die Trennung von Kathi sehr zu schaffen!

Kevin Yanik scheint mit Katharina Wagener (27) noch nicht abgeschlossen zu haben. Anfang Oktober sorgten die ehemaligen Are You The One?-Teilnehmer für einen großen Schock bei ihren Fans: Sie gaben nach zwei Jahren Beziehung ihre Trennung bekannt. Das einstige Traumpaar stellte aber klar, dass es sich weiterhin gemeinsam um seinen Sohn Lio kümmern wolle. Doch wenige Wochen nach dem Liebes-Aus schien Kathi schon wieder mit einem neuen Mann unterwegs zu sein. Im Netz machte Kevin nun klar, wie sehr er darunter leidet.

In seiner Instagram-Story war der Musiker am Mittwoch dabei zu sehen, wie er einen Friedhof besuchte, um seiner verstorbenen Familienmitglieder zu gedenken. Dass Kathi nicht wie gewohnt bei ihm war, stimmte ihn ziemlich nachdenklich. "Ich war sehr traurig. Ich will nicht wissen, wer gerade ihre Hand hält oder mit ihr ist, ob sie sich komplett verändert hat oder das Ganze nicht stimmt", gab Kevin ehrlich zu. Die Ungewissheit, ob seine Ex bereits einen neuen Partner hat, mache ihm schwer zu schaffen. "Ich habe null mit so etwas gerechnet", führte er weiter aus.

Erst vor wenigen Tagen hatte der Hottie klargemacht, wie enttäuscht er von Kathis Verhalten ist. "Ich sage immer, leben und leben lassen, aber in diesem Fall bin ich echt sprachlos. Ich bin mit dem Kleinen zu Hause und dann so was", wetterte Kevin und fügte hinzu: "Das tut der Seele weh. Dieser Mensch ist nicht mehr wiederzuerkennen."

Anzeige

Instagram / kevinyanik Kevin Yanik, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener und Kevin Yanik, "Are You The One?"-Stars

Anzeige

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener mit ihrem Sohn Lio

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de