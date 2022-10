"Keine Zukunft": Kevin Yanik und Kathi Wagener sind getrennt

Diese beiden setzen ihrer Beziehung ein Ende. Seit 2020 sind Katharina Wagener (27) und Kevin Yanik ein Paar, nachdem sie sich bei Are You The One? kennen und lieben gelernt haben. Im August letzten Jahres bekamen sie sogar ein gemeinsames Kind – doch hatten auch immer mit Höhen und Tiefen in ihrer Beziehung zu kämpfen. Jetzt zogen Kathi und Kevin den endgültigen Schlussstrich.

In ihrer Instagram-Story teilte die Influencerin ihren Fans die traurigen Neuigkeiten mit. "Wir hatten diese Nacht das wohl ehrlichste und offenste Gespräch, das wir je hatten. Wir haben gemerkt, dass es für uns als Paar keine Zukunft gibt", schrieb Kathi. Schon die letzten Monate haben die Realitystars zu kämpfen gehabt und haben versucht, ihre Beziehung zu retten. "Aber mit der Situation ist keiner von uns wirklich glücklich gewesen und unsere Beziehung war eher toxisch", fuhr sie fort.

Doch Kathi stellte auch klar, dass Kevin und sie keineswegs im Schlechten auseinandergehen. "Unser Sohn und wir als Eltern sind uns das Allerwichtigste und wir möchten kein Drama und keinen Streit!", beteuerte sie und betonte, dass sie sich weiterhin respektieren wollen und zusammenhalten wollen.

Anzeige

Instagram / kathiwagener Kevin Yanik und Katharina Wagener, "Are You The One?"-Stars

Anzeige

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener im Mai 2022

Anzeige

Instagram / kathiwagener Kevin Yanik und Katharina Wagener mit ihrem Sohn Leonardo

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de